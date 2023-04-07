В Екатеринбурге выявили вспышку кори. По данным Ura.ru, случаи заражения зафиксированы среди рабочих-мигрантов в Железнодорожном районе города.

"Предположительно, это были жители многоквартирного дома на Билимбаевской, 25/4. На место выезжала машина скорой медицинской помощи", — отметил источник агентства.

В Минздраве Свердловской области сообщили о госпитализации жителей с подозрением на инфекционное заболевание. Сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что диагнозы поставлены двум взрослым и двум несовершеннолетним. Все они, по данным ведомства, проживают в одной квартире.