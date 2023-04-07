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7 апреля, 16:44

В Екатеринбурге выявили вспышку кори

Ura.ru: В Екатеринбурге зафиксировали вспышку кори

В Екатеринбурге выявили вспышку кори. По данным Ura.ru, случаи заражения зафиксированы среди рабочих-мигрантов в Железнодорожном районе города.

"Предположительно, это были жители многоквартирного дома на Билимбаевской, 25/4. На место выезжала машина скорой медицинской помощи", — отметил источник агентства.

В Минздраве Свердловской области сообщили о госпитализации жителей с подозрением на инфекционное заболевание. Сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что диагнозы поставлены двум взрослым и двум несовершеннолетним. Все они, по данным ведомства, проживают в одной квартире.

Инфекционист рассказала, когда нельзя делать прививку от кори

Инфекционист рассказала, когда нельзя делать прививку от кори

О скорой пандемии кори ранее предупреждал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Эксперт в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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