Инфекционист рассказала, когда нельзя делать прививку от кори

Вакцинация от кори не проводится при беременности и в период лактации. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила врач-инфекционист Елена Мескина. По её словам, прививку также не стоит делать при иммунодефицитных состояниях, онкопатологии и острых инфекционных заболеваниях. Чтобы узнать, была ли пройдена вакцинация, стоит заглянуть в прививочную карту, которая хранится в поликлинике.

"Если в силу частых переездов ваши документы были утеряны, в таком случае узнать о том, ставили ли вам в детстве укол от кори или нет, можно по состоянию иммунитета. Это означает, что вам необходимо сдать анализ крови на наличие антител, что позволит получить ответ", — отметила Мескина.

Врач добавила, что детей от кори прививают по достижении года с последующей ревакцинацией в шесть лет. А подростки в возрасте 15–17 лет, которые ранее не заражались, должны пройти двукратную иммунизацию с трёхмесячным интервалом между уколами. При этом если не сделать прививку, то ничего страшного не произойдёт. Тяжёлого течения болезни поможет избежать приём жаропонижающих средств, а также препаратов от насморка и боли в горле. А в случае вакцинации иммунитет к кори сохраняется примерно 18 лет.