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11 марта, 15:38

В России растёт заболеваемость корью

Роспотребнадзор: Распространение кори в РФ связано с непривитыми мигрантами

В ряде регионов России растёт заболеваемость корью. Это связано с прибытием непривитых мигрантов, сообщили РБК в Роспотребназоре. Случаи обращений к врачам уже зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, а также Алтайском, Краснодарском крае и других субъектах.

В связи с данной ситуацией глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление "О проведении подчищающей иммунизации против кори", предусматривающее соответствующие мероприятия в отношении не привитых от заболевания и не перенёсших его граждан и приезжих лиц. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках.

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Лайф рассказывал, чем корь опасна для взрослых. Так, ежегодно 120–130 тысяч человек умирают от заболевания, а 60 тысяч слепнут. Причём каждый первый из тысячи заболевает тяжёлыми воспалениями мозговых оболочек.

Обложка ©

ТАСС / Смирнов Владимир

Матвей Константинов
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