В России растёт заболеваемость корью

В ряде регионов России растёт заболеваемость корью. Это связано с прибытием непривитых мигрантов, сообщили РБК в Роспотребназоре. Случаи обращений к врачам уже зафиксированы в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, а также Алтайском, Краснодарском крае и других субъектах.

В связи с данной ситуацией глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление "О проведении подчищающей иммунизации против кори", предусматривающее соответствующие мероприятия в отношении не привитых от заболевания и не перенёсших его граждан и приезжих лиц. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках.