Терапевт рассказал, чем опасна корь для взрослых

Ежегодно 120–130 тысяч человек умирают от кори, 60 тысяч взрослых с таким диагнозом слепнут. Каждый первый из тысячи заболевает тяжёлыми воспалениями мозговых оболочек, рассказал терапевт Сергей Шубин.

"Считается, если взрослый не помнит, была ли ему сделана прививка и у него нет паспорта, то он не вакцинирован", — цитирует врача телеканал "Санкт-Петербург".

Шубин уточнил, что прививка даёт высокий процент иммунизации от заболевания, но примерно пять процентов людей могут заболеть в более лёгкой форме. Он порекомендовал сдать тест на антитела к кори. Как отмечает ресурс, корь — одна из самых заразных болезней в мире и распространяется она воздушно-капельным путём. Там уточнили, что в этом году в Санкт-Петербурге уже выявлен первый случай кори.