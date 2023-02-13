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13 февраля, 18:20

Терапевт рассказал, чем опасна корь для взрослых

Терапевт Шубин: Ежегодно 130 тысяч человек умирают от кори, 60 тысяч — слепнут

Ежегодно 120–130 тысяч человек умирают от кори, 60 тысяч взрослых с таким диагнозом слепнут. Каждый первый из тысячи заболевает тяжёлыми воспалениями мозговых оболочек, рассказал терапевт Сергей Шубин.

"Считается, если взрослый не помнит, была ли ему сделана прививка и у него нет паспорта, то он не вакцинирован", цитирует врача телеканал "Санкт-Петербург".

Шубин уточнил, что прививка даёт высокий процент иммунизации от заболевания, но примерно пять процентов людей могут заболеть в более лёгкой форме. Он порекомендовал сдать тест на антитела к кори. Как отмечает ресурс, корь — одна из самых заразных болезней в мире и распространяется она воздушно-капельным путём. Там уточнили, что в этом году в Санкт-Петербурге уже выявлен первый случай кори.

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Ранее Лайф писал, что инфекционист Капацына объяснил, можно ли заразиться корью после вакцинации. Врач также уточнил, что у болезни есть осложнения, такие как менингит и пневмония.

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Freepik

Арина Родионова
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