Врач рассказала, чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

У кори довольно длительный инкубационный период, поэтому заболевший может продолжительное время не догадываться о заражении. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина.

"И заражение, и инкубационный период протекают от 10 до 14 дней. Пациент может болеть на втором этаже, а поскольку заболевание передаётся воздушно-капельным путем, то оно может распространиться по стояку, по вентиляционным трубам и до десятого этажа. И другие жильцы дома, которые не привиты от кори, могут также заболеть", — отметила она.

По словам эксперта, у кори нет возрастных ограничений, заразиться может как ребёнок, так и взрослый. Заболевание проявляется как обычная вирусная инфекция, однако отличается яркой красной пятнистой сыпью на коже.

"Сыпь мелкоточечная, местами пятна сыпи имеют тенденцию к слиянию. Как правило, эта сыпь в первые дни выявляется ещё и на внутренней слизистой — на внутренней стороне щёк. Так называемые пятна Филатова – Коплика. Голубовато-белые, с красной точкой в центре на красном фоне слизистой. Как правило, у болезни очень токсическое течение", — уточнила Сайфулина.