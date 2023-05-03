Число заболевших корью в Свердловской области достигло 52
В Свердловской области количество заболевших корью увеличилось до 52. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, ещё у 12 граждан диагноз сейчас уточняется по результатам проведённых анализов. Большая часть инфицированных приехала на Урал из других стран, от кори они не были вакцинированы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. Заболевание выявлено более чем в 40 регионах страны. Вспышки инфекции зарегистрированы и в ряде московских вузов.
Shutterstock