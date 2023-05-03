Число заболевших корью в Свердловской области достигло 52

В Свердловской области количество заболевших корью увеличилось до 52. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ещё у 12 граждан диагноз сейчас уточняется по результатам проведённых анализов. Большая часть инфицированных приехала на Урал из других стран, от кори они не были вакцинированы.