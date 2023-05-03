КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 10:57

Число заболевших корью в Свердловской области достигло 52

В Свердловской области количество заболевших корью увеличилось до 52. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, ещё у 12 граждан диагноз сейчас уточняется по результатам проведённых анализов. Большая часть инфицированных приехала на Урал из других стран, от кори они не были вакцинированы.

Студентов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Студентов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. Заболевание выявлено более чем в 40 регионах страны. Вспышки инфекции зарегистрированы и в ряде московских вузов.

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Татьяна Миссуми
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