Студентов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Несколько факультетов МГУ, которые располагаются во втором учебном корпусе, перевели на дистанционное обучение из-за подтверждённого случая заражения корью. Такой формат продлится со 2 по 17 мая, следует из приказа учебного заведения.

"Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений", — сказано в документе, имеющемся в распоряжении РИА "Новости".

В пресс-службе вуза агентству рассказали, что в МГУ выявлен один случай кори. В этом корпусе размещаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.