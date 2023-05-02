Студентов МГУ переведут на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Несколько факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори
Несколько факультетов МГУ, которые располагаются во втором учебном корпусе, перевели на дистанционное обучение из-за подтверждённого случая заражения корью. Такой формат продлится со 2 по 17 мая, следует из приказа учебного заведения.
"Деканам факультетов совместно с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений", — сказано в документе, имеющемся в распоряжении РИА "Новости".
В пресс-службе вуза агентству рассказали, что в МГУ выявлен один случай кори. В этом корпусе размещаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, космических исследований и педагогического образования.
Как писал Лайф, Роспотребнадзор уже начал расследование после выявления кори в МГУ. Удалось выявить круг контактных лиц, все меры, необходимые для блокировки распространения заболевания, приняты.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже более чем в 40 регионах страны. Вспышки кори были зарегистрированы и в московских вузах: в Университете нефти и газа им. Губкина и Университете науки и технологии МИСиС.
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