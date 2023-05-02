Роспотребнадзор начал расследование после выявления кори в МГУ
Роспотребнадзор начал расследование из-за подозрения на корь у студента МГУ
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Уже удалось выявить круг контактных лиц. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве, все меры, необходимые для блокировки распространения заболевания, уже приняты.
В ведомстве подчеркнули, что было направлено предписание в адрес руководства университета о проведении "полного комплекса противоэпидемических мероприятий".
"Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", — указано в сообщении.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже более чем в 40 регионах страны. Вспышки кори были зарегистрированы и в московских вузах: в Университете нефти и газа им. Губкина и Университете науки и технологии МИСиС.
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