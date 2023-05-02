Роспотребнадзор начал расследование после выявления кори в МГУ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на корь у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Уже удалось выявить круг контактных лиц. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Москве, все меры, необходимые для блокировки распространения заболевания, уже приняты.