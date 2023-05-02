В Москве разъяснили ситуацию с очагами кори

В Москве действительно зафиксированы единичные случаи кори, но ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

"В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как Департамента здравоохранения, так и Управления Роспотребнадзора по Москве", — отметили в Депздраве.

Там также подчеркнули, что практически все заболевшие не были привиты против кори.