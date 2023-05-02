КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:19

В Москве разъяснили ситуацию с очагами кори

Депздрав рассказал о единичных очагах кори в Москве

В Москве действительно зафиксированы единичные случаи кори, но ситуация с заболеваемостью находится под контролем. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.

"В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как Департамента здравоохранения, так и Управления Роспотребнадзора по Москве", — отметили в Депздраве.

Там также подчеркнули, что практически все заболевшие не были привиты против кори.

Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи подозрения на корь

Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи подозрения на корь

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже более чем в 40 регионах страны. Вспышки кори были зарегистрированы и в ряде московских вузов.

Обложка ©

Getty Images / EyeEm / Ruslan Ivanov

Александра Вишнякова
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