Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи подозрения на корь

Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале вуза.

"Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО г. Москвы, среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь", — говорится в сообщении.