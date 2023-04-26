Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи подозрения на корь
Роспотребнадзор выявил два случая подозрения на корь у студентов РГГУ
Корь подозревают у двух студентов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале вуза.
"Согласно полученным сведениям от Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО г. Москвы, среди обучающихся РГГУ зарегистрировано два случая подозрения на корь", — говорится в сообщении.
Теперь университет должен провести профилактику, поэтому 27 апреля с 11:00 до 16:00 в медпункте РГГУ будет проходить осмотр контактных лиц, а также проведение прививок от кори.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже более чем в 40 регионах страны. Вспышки кори были зарегистрированы и в московских вузах: в Университете нефти и газа им. Губкина и Университете науки и технологии МИСиС.
ТАСС / Борис Кавашкин