Выдаёт лицо: Как распознать корь до появления сыпи

На третий-четвёртый день после заражения корью у пациента ещё нет сыпи, но лицо становится одутловатым, а веки отекают. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит", — приводит сообщение РИА "Новости".

Сыпь начинает проявляться на третий – пятый день, а высыпания проступают на протяжении трёх-четырёх дней. Сначала их можно заметить на лице, за ушами, а затем на шее и верхней части груди. На второй день сыпь начинает спускаться вниз и расползается по туловищу, рукам, бёдрам, а на третий покраснения заметны и на нижних частях рук, голенях и стопах.

Период пигментации начинается с четвёртого-пятого дня после появления сыпи. "Прыщики" меняют цвет и окрашиваются в буровато-коричневый, а также снижается температура, уменьшаются катаральные явления и в целом у пациента улучшается самочувствие.