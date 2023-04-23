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23 апреля, 07:41

Выдаёт лицо: Как распознать корь до появления сыпи

Роспотребнадзор: При кори становится одутловатым лицо и отекают веки

На третий-четвёртый день после заражения корью у пациента ещё нет сыпи, но лицо становится одутловатым, а веки отекают. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"У большинства пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит", — приводит сообщение РИА "Новости".

Сыпь начинает проявляться на третий – пятый день, а высыпания проступают на протяжении трёх-четырёх дней. Сначала их можно заметить на лице, за ушами, а затем на шее и верхней части груди. На второй день сыпь начинает спускаться вниз и расползается по туловищу, рукам, бёдрам, а на третий покраснения заметны и на нижних частях рук, голенях и стопах.

Период пигментации начинается с четвёртого-пятого дня после появления сыпи. "Прыщики" меняют цвет и окрашиваются в буровато-коричневый, а также снижается температура, уменьшаются катаральные явления и в целом у пациента улучшается самочувствие.

Роспотребнадзор объяснил, как отличить корь от ОРВИ

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Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже в 44 регионах страны. Так, например, только в Дагестане было зафиксировано почти две сотни случаев.

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Николь Вербер
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