КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 17:36

Более 180 случаев кори выявлено в российском регионе

Роспотребнадзор сообщил о 188 случаях заболевания корью в Дагестане

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Более 180 случаев заболевания корью лабораторно подтверждены в Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Корь зачастую имитирует другие инфекции, и для постановки окончательного диагноза необходимо лабораторное тестирование. <…> В Республике Дагестан зарегистрировано 188 лабораторно подтверждённых случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряжённая, но контролируемая. Случаи заболевания регистрируются среди лиц, не привитых против кори", — уточнили в управлении.

Согласно данным специалистов, осложнение эпидемиологической ситуации по кори в регионе началось в феврале 2023 года. До этого в республике регистрировались лишь единичные случаи без распространения. В Роспотребнадзоре добавили, что случаи заболевания корью связаны с завозом инфекции из-за пределов республики.

Роспотребнадзор объяснил, как отличить корь от ОРВИ

Роспотребнадзор объяснил, как отличить корь от ОРВИ

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об осложнении эпидситуации с корью в целом по стране. При этом она подчеркнула, что никаких ограничительных системных мер не требуется.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Здоровье
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров