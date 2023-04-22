Более 180 случаев кори выявлено в российском регионе

Более 180 случаев заболевания корью лабораторно подтверждены в Дагестане, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Корь зачастую имитирует другие инфекции, и для постановки окончательного диагноза необходимо лабораторное тестирование. <…> В Республике Дагестан зарегистрировано 188 лабораторно подтверждённых случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряжённая, но контролируемая. Случаи заболевания регистрируются среди лиц, не привитых против кори", — уточнили в управлении.

Согласно данным специалистов, осложнение эпидемиологической ситуации по кори в регионе началось в феврале 2023 года. До этого в республике регистрировались лишь единичные случаи без распространения. В Роспотребнадзоре добавили, что случаи заболевания корью связаны с завозом инфекции из-за пределов республики.