Попова: Никакие ограничительные меры из-за распространения кори не требуются

В России осложняется эпидемиологическая ситуация с корью. Заболевание выявили уже в 44 регионах, но оно ограничивается локальными очагами, которые удаётся купировать. Об этом журналистам в Саратове заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удаётся очень быстро купировать", — сказала она.

Поэтому, подчеркнула Попова, никаких ограничительных системных мер не требуется в данной ситуации. Там, где нужны локальные, они принимаются безболезненно. По словам главы ведомства, в России три региона не справились "с самыми значительными проявлениями кори", среди которых есть и Дагестан. Преимущественно это связано с завозом из дружественных стран, где распространилось заболевание и не получилось удержать его. Как отметила Попова, все меры реагирования уже давно известны и прописаны. В первую очередь это иммунизация контактных в очаге.