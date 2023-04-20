Попова: Никакие ограничительные меры из-за распространения кори не требуются
Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью, её выявили в 44 регионах РФ
В России осложняется эпидемиологическая ситуация с корью. Заболевание выявили уже в 44 регионах, но оно ограничивается локальными очагами, которые удаётся купировать. Об этом журналистам в Саратове заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удаётся очень быстро купировать", — сказала она.
Поэтому, подчеркнула Попова, никаких ограничительных системных мер не требуется в данной ситуации. Там, где нужны локальные, они принимаются безболезненно. По словам главы ведомства, в России три региона не справились "с самыми значительными проявлениями кори", среди которых есть и Дагестан. Преимущественно это связано с завозом из дружественных стран, где распространилось заболевание и не получилось удержать его. Как отметила Попова, все меры реагирования уже давно известны и прописаны. В первую очередь это иммунизация контактных в очаге.
"Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали [провести] подчищающую иммунизацию, уже привиты", — подчеркнула Попова.
Ранее сообщалось о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве. В Роспотребнадзоре рекомендовали вузу перейти на удалёнку. Накануне зафиксировали случаи кори в Университете МИСиС в столице. Двух человек госпитализировали.