Роспотребнадзор объяснил, как отличить корь от ОРВИ

Корь можно спутать с ОРВИ в первые три-четыре дня из-за схожести признаков — кашель, температура, боль в горле, но затем у пациента появляется сыпь. Об этом рассказали РИА "Новости" в Роспотребнадзоре.

"В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори схожи с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит", — уточнили в ведомстве.

По истечении этого периода состояние заболевшего резко ухудшается: возникает слабость, кашель становится удушающим и грубым, появляется светобоязнь и слезотечение. На слизистой щёк во рту можно заметить красные пятна и пятна Коплика – Филатова – Бельского беловатого цвета. Но самое главное — тело покрывается сыпью.

В Роспотребнадзоре отметили, что для точной диагностики необходимо сдать кровь и сделать серологическое обследование для определения специфических иммуноглобулинов к вирусу кори.