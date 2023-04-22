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22 апреля, 07:40

Роспотребнадзор объяснил, как отличить корь от ОРВИ

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь отличается от ОРВИ появлением сыпи

Корь можно спутать с ОРВИ в первые три-четыре дня из-за схожести признаков — кашель, температура, боль в горле, но затем у пациента появляется сыпь. Об этом рассказали РИА "Новости" в Роспотребнадзоре.

"В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори схожи с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит", уточнили в ведомстве.

По истечении этого периода состояние заболевшего резко ухудшается: возникает слабость, кашель становится удушающим и грубым, появляется светобоязнь и слезотечение. На слизистой щёк во рту можно заметить красные пятна и пятна Коплика – Филатова – Бельского беловатого цвета. Но самое главное — тело покрывается сыпью.

В Роспотребнадзоре отметили, что для точной диагностики необходимо сдать кровь и сделать серологическое обследование для определения специфических иммуноглобулинов к вирусу кори.

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Ранее сообщалось, что рост заболеваемости корью связан с постепенным накоплением неиммунного населения. Среди заболевших сегодня непривитые россияне и иностранцы, прибывшие из стран ближнего зарубежья. На мигрантов приходится около 10% подтверждённых случаев.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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