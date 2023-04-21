Врач рассказал, как часто в России корь приводит к смерти

В России смертность от кори может достигать в среднем до 2% на тысячу инфицированных, избежать болезни поможет прививка. Об этом рассказал РИАМО врач-терапевт КДЦ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук Алексей Атаманчук.

"Профилактика кори заключается в обязательной вакцинации. Вакцина, как правило, безопасна, в том числе для ВИЧ-инфицированных пациентов. Побочные эффекты обычно слабо выражены и быстро проходят", — отметил он.

Инкубационный период болезни колеблется от десяти до 14 дней, а передаётся она воздушно-капельным путём, напомнил доктор. Он добавил, что диагностировать корь можно по усилившемуся кашлю, насморку, конъюнктивиту и острой боли в горле. При этом на третий день у пациента появляется сыпь, напоминающая красные пятна, иногда возвышающиеся над кожей. Высыпания обычно начинаются с лица, локализуются за ушами и у линии роста волос, уточнил Атаманчук.