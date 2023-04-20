В России разработали тест для выявления кори
В ФМБА сообщили об окончании разработки тест-системы для выявления вируса кори
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало тест-систему для выявления РНК вируса кори, диагностирующую заболевание ещё до появления клинических симптомов. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА России, передаёт ТАСС.
Набор реагентов (тест-система) для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) "Амплитест корь" разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА РФ и зарегистрирован Росздравнадзором.
Центр готов производить до десяти тысяч тест-систем ежемесячно, учитывая их востребованность для ранней диагностики заболевания.
Ранее сообщалось о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве. В Роспотребнадзоре рекомендовали вузу перейти на удалёнку. Накануне зафиксировали случаи кори в Университете МИСиС в столице. Двух человек госпитализировали. Глава Роспотребнадзора Анна Попова позже заявила, что случаи заражения корью выявлены уже в 44 регионах страны. По её словам, вспышки ограничиваются локальными очагами, а потому введение ограничительных мер не требуется.
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