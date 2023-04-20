В России разработали тест для выявления кори

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало тест-систему для выявления РНК вируса кори, диагностирующую заболевание ещё до появления клинических симптомов. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА России, передаёт ТАСС.

Набор реагентов (тест-система) для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) "Амплитест корь" разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА РФ и зарегистрирован Росздравнадзором.