Назван единственный способ избежать заражения корью

Вакцинация является единственным путём победы над корью, заявила иммунолог Зоя Скорпилева. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за данного вирусного заболевания врач рекомендовала россиянам заняться проверкой всего организма. По её словам, в 95% случаев человек заражается во время контакта с больным корью.

"Нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через десять лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку", — сказала медик в беседе с телеканалом "360".

По словам Скорпилевой, заболеванию больше остальных подвержены люди, которым противопоказана прививка от кори. В частности, речь идёт о беременных и страдающих вирусом иммунодефицита человека. При этом гражданам старше 55 лет вакцинироваться незачем, поскольку у них, как правило, есть хорошие титры антител после предыдущих прививок. Вместе с тем иммунолог напомнила, что первую прививку детям нужно ставить в год, а следующую — в шесть лет.