КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 11:33

Назван единственный способ избежать заражения корью

Иммунолог Скорпилева назвала вакцинацию единственным путём победы над корью

Вакцинация является единственным путём победы над корью, заявила иммунолог Зоя Скорпилева. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за данного вирусного заболевания врач рекомендовала россиянам заняться проверкой всего организма. По её словам, в 95% случаев человек заражается во время контакта с больным корью.

"Нужно проверять свой иммунитет, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже угасает иммунитет. У кого-то через десять лет, у кого-то вообще не снижается. У кого недостаточно иммунитета, надо сделать прививку", — сказала медик в беседе с телеканалом "360".

По словам Скорпилевой, заболеванию больше остальных подвержены люди, которым противопоказана прививка от кори. В частности, речь идёт о беременных и страдающих вирусом иммунодефицита человека. При этом гражданам старше 55 лет вакцинироваться незачем, поскольку у них, как правило, есть хорошие титры антител после предыдущих прививок. Вместе с тем иммунолог напомнила, что первую прививку детям нужно ставить в год, а следующую — в шесть лет.

Врач рассказала, чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

Врач рассказала, чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи заражения корью выявлены уже в 44 регионах страны. По её словам, вспышки ограничиваются локальными очагами, а потому введение ограничительных мер не требуется.

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Freepik / cookie_studio

Наталья Исакова
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