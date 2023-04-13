Попова: В России есть вспышки кори, но очаги заболевания быстро локализуют

В России есть распространение кори, но очаги заболевания локализуют быстро и не допускают большого разрастания. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Непривитые дети и взрослые, к сожалению, есть. И вот сейчас очаги [заболевания] вспыхивают. Их достаточно быстро локализуют, не допуская большого разрастания", — отметила руководитель ведомства.

Она также добавила, что в начале года заболеваемость увеличилась среди непривитых россиян. По словам Поповой, в трёх субъектах РФ вместо диагноза "корь" ставили другой, поэтому было упущено время и увеличилось число контактов среди заболевших.

"Во всех остальных субъектах успевают справиться с несколькими случаями кори, проводя все противоэпидемические мероприятия", — указала глава Роспотребнадзора.