В Роспотребнадзоре пояснили, как срочно нужна вакцинация от кори при встрече с заболевшим

Если человек встретился с тем, кто заболел корью, то ему необходимо вакцинироваться в течение 72 часов. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Корь является высококонтагиозным заболеванием. При наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного", — цитирует ведомство RT.

При этом вакцинация россиян в рамках национального календаря профилактических прививок проходит бесплатно. Подчищающая иммунизация осуществляется во всех субъектах РФ вне зависимости от случаев заболевания. Эксперты уточняют, что при отсутствии сведений о прививках проводят серологическое исследование крови на наличие антител.