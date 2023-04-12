КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 13:50

В Роспотребнадзоре пояснили, как срочно нужна вакцинация от кори при встрече с заболевшим

Роспотребнадзор: При встрече с больным корью вакцинация нужна в течение 72 часов

Если человек встретился с тем, кто заболел корью, то ему необходимо вакцинироваться в течение 72 часов. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве

Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве

"Корь является высококонтагиозным заболеванием. При наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного", — цитирует ведомство RT.

При этом вакцинация россиян в рамках национального календаря профилактических прививок проходит бесплатно. Подчищающая иммунизация осуществляется во всех субъектах РФ вне зависимости от случаев заболевания. Эксперты уточняют, что при отсутствии сведений о прививках проводят серологическое исследование крови на наличие антител.

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области восьмилетний мальчик заразился корью. При этом его мать ранее подписала отказ от всех прививок.

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Агентство городских новостей "Москва"

Никита Осипов
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