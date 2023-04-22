В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости корью

Рост заболеваемости корью в России связан с традиционным периодом цикличности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив при этом, что риски эпидемического распространения исключены.

"Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Среди заболевших сегодня непривитые россияне и иностранцы, прибывшие из стран ближнего зарубежья. На мигрантов приходится около 10% подтверждённых случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.