КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 23:37

В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости корью

В Роспотребнадзоре объяснили периодом цикличности рост заболеваемости корью

Рост заболеваемости корью в России связан с традиционным периодом цикличности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив при этом, что риски эпидемического распространения исключены.

"Рост заболеваемости связан с традиционным для кори периодом цикличности, обусловленным постепенным накоплением неиммунного населения", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Среди заболевших сегодня непривитые россияне и иностранцы, прибывшие из стран ближнего зарубежья. На мигрантов приходится около 10% подтверждённых случаев, уточнили в Роспотребнадзоре.

Врач рассказал, как часто в России корь приводит к смерти

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об осложнении эпидситуации с корью в целом по стране. При этом она подчеркнула, что никаких ограничительных системных мер не требуется.

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Unsplash

Ольга Платонова
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