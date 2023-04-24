"Болеют тяжело": Врач перечислил три опасных осложнения кори, о которых должен знать каждый

Корь приводит к опасным осложнениям. В частности, это заболевание может спровоцировать возникновение пневмонии. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней у детей ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Владимир Тимченко.

Врач Тимченко рассказал о трёх опасных осложнениях кори. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Другим серьёзным осложнением, по словам эксперта, является поражение центральной нервной системы, например энцефалит. У заболевшего также могут развиться тяжёлые гнойно-некротические процессы.

К первым признакам кори, помимо высокой температуры, относятся кашель и заложенность носа. При этом на третий-четвёртый день на слизистой рта могут появиться пятна Бельского – Филатова – Коплика (маленькие белёсоватые с краснотой по краям).

"Взрослые корью болеют тяжело. Чтобы определить, есть риск или нет, надо посмотреть на наличие иммунитета, определить наличие антител — иммуноглобулина G", — рассказал Тимченко.

Он подчеркнул, что при отсутствии необходимых антител нужно вакцинироваться.