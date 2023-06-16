Регион

Уведомления отключены

15 июня, 21:19

Депздрав: В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори

В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", приводит РИА "Новости" заявление департамента.

"Уникальная инфекция": Врач предупредил о скорой пандемии кори

"Уникальная инфекция": Врач предупредил о скорой пандемии кори

Сейчас в поликлинике на Староалексеевской улице есть возможность пройти вакцинацию от кори, лекарство завезено в достаточном объёме. Ранее в СМИ появилась информация о дефиците корьевой вакцины в этом медучреждении.

Напомним, с начала 2023 года в России наблюдается рост заболеваемости корью. Только за первые месяцы было выявлено более тысячи случаев, в частности, болезнь нашли даже у студентов МГУ. Ранее первые четыре случая заражения были выявлены в Белгородской области. Двое из заболевших — дети, остальные — взрослые женщины.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дети
  • Здоровье
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров