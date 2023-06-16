Депздрав: В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори

В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", — приводит РИА "Новости" заявление департамента.

Сейчас в поликлинике на Староалексеевской улице есть возможность пройти вакцинацию от кори, лекарство завезено в достаточном объёме. Ранее в СМИ появилась информация о дефиците корьевой вакцины в этом медучреждении.