Депздрав: В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори
В детских поликлиниках Москвы достаточный объём вакцин против кори. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
"Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", — приводит РИА "Новости" заявление департамента.
Сейчас в поликлинике на Староалексеевской улице есть возможность пройти вакцинацию от кори, лекарство завезено в достаточном объёме. Ранее в СМИ появилась информация о дефиците корьевой вакцины в этом медучреждении.
Напомним, с начала 2023 года в России наблюдается рост заболеваемости корью. Только за первые месяцы было выявлено более тысячи случаев, в частности, болезнь нашли даже у студентов МГУ. Ранее первые четыре случая заражения были выявлены в Белгородской области. Двое из заболевших — дети, остальные — взрослые женщины.
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