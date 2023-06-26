Россиянам объяснили, как не заболеть под кондиционером

Кондиционеры значительно помогают переносить летнюю жару, а в холодное время года — согреться. Но в некоторых случаях такое устройство может серьёзно навредить здоровью, напомнила "Вечерней Москве" врач-иммунолог Надежда Логина.

В первую очередь нужно установить комфортную температуру — поток воздуха от устройства не должен быть заметно холоднее. Опасность кроется в резких перепадах температуры: после перегрева на солнце необходимо установить на кондиционере более высокую температуру и постепенно её снижать, пояснила врач.

Второе правило: в супермаркетах нельзя сразу идти к холодильникам, это тоже может быть чревато проблемами со здоровьем, предупредила Логина. При этом некоторым людям действительно легче простыть из-за кондиционера.

"Риск заболеть из-за кондиционера выше у тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в первую очередь органов дыхания). Желательно в летнее время, если такие заболевания есть, обращаться к врачу и проводить санацию, не дожидаясь холодов", — сказала иммунолог.

Также риск заболеть под кондиционером заметно возрастает, если его слишком долго не чистить, заметила врач. Логина пояснила, что из-за влажной среды внутри конструкции скапливаются бактерии и кондиционер становится источником для инфицирования различными вирусами и грибками.

"Если позволяют условия, то в вечернее время лучше проводить проветривание не с помощью кондиционера, а естественным путём. Пациентам с аллергией в сезон цветения лучше защитить окна москитными сетками, завесив их влажной тканью: в этом случае во время проветривания в помещение не попадёт пыльца", — заключила врач.