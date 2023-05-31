Россиянам объяснили, почему летом проводить дома влажную уборку нужно чаще

Летом проблему с пылью дома усугубляет пыльца растений, которая попадает через окна. Как избавиться от обилия такой грязи, объяснила эксперт по уборке, глава клининговой компании Анастасия Савчук.

Так, она призвала чаще проводить влажную уборку. Веник и пылесос без аквафильтра поднимают сухую пыль в воздух, поэтому они — далеко не панацея.

"В период цветения рекомендуется поменьше открывать окна, чтобы пыль с улицы не попадала в дом. Плюс существуют современные кондиционеры, которые очищают воздух перед тем, как он просачивается с улицы в квартиру. Тогда пыли будет меньше", — отметила Савчук в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, надо снизить количество текстиля в квартире. Савчук подчеркнула, что шторы, ковры, жалюзи, а также пушистые покрывала и подушки — самые большие пылесборники. Можно купить увлажнитель воздуха, который делает пыль более тяжёлой, благодаря чему она быстро оседает на поверхности. Потом её получится быстро убрать влажной тряпкой.

Специалист добавила, что чехлы на матрасы и подушки должны быть съёмными. Савчук призвала не использовать перьевые наполнители — синтетические материалы проще стирать. А книги лучше держать за стеклом и периодически их пылесосить.