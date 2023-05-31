Приманка для тараканов и мух: Эксперт по уборке рассказала, какой мусор в квартире самый токсичный

Наиболее опасный мусор в квартире — скопление пищевых отходов, гниение и разложение которых провоцирует возникновение серьёзных заболеваний. Об этом заявила эксперт по уборке, гендиректор ООО "Клининговая Компания Настенька" Анастасия Савчук.

"Пищевые отходы не только становятся источником непереносимого запаха, но и служат благоприятной средой для размножения плесени и грибов. Плесень и грибы выделяют в процессе жизнедеятельности микротоксины, которые плохо влияют на здоровье человека. Следствием может стать ряд инфекционных заболеваний", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавила, что испорченная пища — приманка для тараканов и мух, которые переносят бактерии и являются возбудителями сальмонеллёза и дизентерии.

Ещё есть такая категория, как опасные бытовые отходы. Например, это аэрозоли, упаковка от медикаментов. Также нужно помнить, что использованные батарейки, попадая в природу, наносят очень большой вред. Вещества из них просачиваются в окружающую среду и загрязняют грунтовые воды. Савчук призвала собирать такой мусор отдельно.