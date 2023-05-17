Россияне рассказали, какие домашние заботы раздражают их больше всего

Бытовые обязанности часто вызывают лишь негативные эмоции. В ходе опроса, проведённого для Лайфа мебельной компанией Mr.Doors, оказалось, что многих россиян раздражают буквально все домашние заботы.

В этом признались 39% опрошенных. Самыми непопулярными среди домашних дел оказались глажка и уборка. Заниматься ими не хотят 26% и 20% опрошенных соответственно. А вот готовка оказалась самым любимым вариантом с 15% голосов.

"В будние дни важно правильно распределять все обязанности и, самое главное, не тянуть всё на себе. Нагружать своих домочадцев, если таковые имеются", — оставила комментарий под исследованием одна из участниц.