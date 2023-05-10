Повод бежать: Как распознать в "чистюле" психа по 5 тревожным признакам в квартире

Излишняя чистота в жилье или повышенное внимание к бытовым мелочам может говорить не о правильном складе характера, а о ряде психических расстройств. Об этом сегодня, в День чистой комнаты, Лайфу рассказал психолог Евгений Идзиковский. К примеру, "маякует" о проблемах аномальное стремление человека к уборке.

"Квартира может быть аномально чистой и аккуратной. Все предметы находятся в идеальном порядке, а поверхности сверкают от чистоты. Все вещи могут быть аккуратно уложены и выставлены в строго определённом порядке", — сказал он.

К тревожным симптомам психолог причислил желание расставлять книги на полке аккуратными рядами. Другой явный признак — отсутствие в жилище личных вещей или фотографий, что говорит о нежелании человека испытывать эмоциональную привязанность к предметам.

Помимо этого, добавил Идзиковский, о наличии у человека тревожных мыслей могут свидетельствовать постоянные проверки, например, газового оборудования или замка входной двери. А полное отсутствие пыли, следов от обуви или приготовления пищи говорит о нежелании владельца контактировать с окружающей средой.