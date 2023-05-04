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4 мая, 16:19

Акрофобам рассказали, как побороть страх

Психолог Идзиковский: Побороть страх высоты можно, если делать это постепенно

Навязчивый страх высоты, или акрофобия, не приговор, чтобы побороть его, нужно начинать с маленьких шагов, например с подъёма на низкий балкон. О том, как работать с этой фобией, рассказал NEWS.ru психолог Евгений Идзиковский.

"Попробуйте выяснить, что вызывает страх высоты, чтобы лучше подготовиться. Начните с малого. Например, с подъёма на небольшой холмик или балкон на первом-втором этажах. Дышите ровно и глубоко. Когда вы чувствуете страх, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным", — отмечает эксперт.

Для достижения нужного эффекта подключите самовнушение: психолог рекомендует в момент подъёма представить, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте.

Сам по себе процесс избавления от боязни высоты требует терпения, настойчивости и займёт некоторое время. Однако, если самостоятельно победить этот страх не получается, лучше обратиться к специалистам, считает Идзиковский.

5 фобий, которые и правда могут спасти вам жизнь

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Ранее учёные выяснили, что становится причиной появления у человека коулрофобии (боязни клоунов). Согласно одному из последних опросов, такой страх есть у 53,5% англичан.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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