Акрофобам рассказали, как побороть страх

Навязчивый страх высоты, или акрофобия, не приговор, чтобы побороть его, нужно начинать с маленьких шагов, например с подъёма на низкий балкон. О том, как работать с этой фобией, рассказал NEWS.ru психолог Евгений Идзиковский.

"Попробуйте выяснить, что вызывает страх высоты, чтобы лучше подготовиться. Начните с малого. Например, с подъёма на небольшой холмик или балкон на первом-втором этажах. Дышите ровно и глубоко. Когда вы чувствуете страх, ваше дыхание может стать быстрым и поверхностным", — отмечает эксперт.

Для достижения нужного эффекта подключите самовнушение: психолог рекомендует в момент подъёма представить, что вы находитесь на безопасной и комфортной высоте.

Сам по себе процесс избавления от боязни высоты требует терпения, настойчивости и займёт некоторое время. Однако, если самостоятельно победить этот страх не получается, лучше обратиться к специалистам, считает Идзиковский.