Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 02:22

Учёные выяснили, почему люди боятся клоунов

Учёные выяснили, что клоуны вселяют страх из-за скрывающего их эмоции грима

Британские учёные разгадали тайну боязни клоунов (коулрофобии), которую могут испытывать как взрослые, так и дети. Исследование проводили специалисты из Школы психологии и терапевтических исследований Университета Южного Уэльса. Они выяснили, что всё дело в ярком гриме клоунов.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. В опросе приняли участие 987 человек из 52 стран. Большая часть респондентов проживали в Англии. Из этого количества 790 человек — женщины, а 197 — мужчины. 528 человек (53,5%) признались, что боятся клоунов. А пять человек заявили о наличии фобии.

Как оказалось, страх перед клоунами выражен у опрошенных гораздо сильнее, чем перед высотой, кровью, инъекциями, полётами, закрытыми пространствами и так далее. Более подверженными боязни клоунов оказались женщины, чем мужчины.

Любопытно, что с возрастом этот страх становился слабее. По версии учёных, коулрофобия возникает чаще всего из-за специфического грима. Самым устрашающим фактором оказался не он сам, а тот факт, что под ним не видно настоящих эмоций человека, не ясны его намерения.

Также респонденты упоминали, что этот грим делает клоунов похожими не на людей, а на кукол или умерших, расцветка напоминает кровотечение. К тому же немаловажным фактором стало негативное представление клоунов в популярной культуре. Реже всего фобия передавалась от других членов семьи, однако и такое тоже случалось.

10 диких фотографий, после которых у кого угодно разовьётся гидрофобия

10 диких фотографий, после которых у кого угодно разовьётся гидрофобия

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, почему люди боятся крови и уколов. По её словам, нередко причина этому — неприятный опыт в детстве.

Обложка ©

Freepik / fromkazanwithlove

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров