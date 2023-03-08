Учёные выяснили, почему люди боятся клоунов

Британские учёные разгадали тайну боязни клоунов (коулрофобии), которую могут испытывать как взрослые, так и дети. Исследование проводили специалисты из Школы психологии и терапевтических исследований Университета Южного Уэльса. Они выяснили, что всё дело в ярком гриме клоунов.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. В опросе приняли участие 987 человек из 52 стран. Большая часть респондентов проживали в Англии. Из этого количества 790 человек — женщины, а 197 — мужчины. 528 человек (53,5%) признались, что боятся клоунов. А пять человек заявили о наличии фобии.

Как оказалось, страх перед клоунами выражен у опрошенных гораздо сильнее, чем перед высотой, кровью, инъекциями, полётами, закрытыми пространствами и так далее. Более подверженными боязни клоунов оказались женщины, чем мужчины.

Любопытно, что с возрастом этот страх становился слабее. По версии учёных, коулрофобия возникает чаще всего из-за специфического грима. Самым устрашающим фактором оказался не он сам, а тот факт, что под ним не видно настоящих эмоций человека, не ясны его намерения.

Также респонденты упоминали, что этот грим делает клоунов похожими не на людей, а на кукол или умерших, расцветка напоминает кровотечение. К тому же немаловажным фактором стало негативное представление клоунов в популярной культуре. Реже всего фобия передавалась от других членов семьи, однако и такое тоже случалось.