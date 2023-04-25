Там протереть, тут пробежаться: Клинер рассказала, как превратить уборку в приятное занятие

Зачастую человеку тяжело убираться в доме, так как это скучно и однообразно. Однако этот процесс можно сделать приятным, и тогда он будет приносить удовольствие. Что для этого нужно, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказала генеральный директор ООО "Клининговая компания Настенька" Анастасия Савчук. По её словам, прежде всего стоит купить красивый инвентарь для уборки.

"Вы можете купить себе какой-нибудь красивый инвентарь, удобную швабру. То есть мыть полы не серой рваной тряпкой, к которой страшно прикасаться, а хорошей микрофиброй. Если не любите мыть окна, зеркала, купите микрофибру для стекла — ей сносу нет. Достаточно будет просто провести один раз такой салфеткой по поверхности, и у вас всё блестит", — поделилась Савчук, добавив, что сейчас в моде спокойные тона.

Специалист также призвала не откладывать уборку квартиры на выходные. Наводить чистоту лучше по чуть-чуть в будни.

"В какой-то вечер упал глаз на кухню, значит, здесь надо подчистить, панели протереть, по фасадикам пробежаться микрофиброй. Если каждый день по чуть-чуть прибираться, то даже химии в доме не понадобится", — заключила Савчук.