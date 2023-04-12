Чтобы пришла другая энергия: Россиянам раскрыли, как в Чистый четверг привести квартиру в божеский вид

Как известно, четвёртый день Страстной недели в преддверии Пасхи посвящён очищению. Православные верующие тщательно убираются дома, так как в оставшееся до праздника время труд запрещён. На что стоит обратить внимание в Чистый четверг, рассказала гендиректор ООО "Клининговая Компания Настенька" Анастасия Савчук. По её словам, прежде всего следует избавиться от одноразовых вещей.

"Например, пластиковые бутылки, которые ни подо что не пригодятся. Что-то сломанное, разбитое, расколотое (посуда, статуэтки и другое) — это тоже всё желательно убрать. Всё это вряд ли принесёт красоту и эстетику в ваш дом", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, очень полезно "перетряхнуть" гардероб. Зачастую там много вещей, а носить нечего, потому что на самом деле это вышедшая из моды одежда. Ту, что стала мала детям, специалист советует кому-нибудь отдать. Кроме того, Савчук уверена, если какая-то вещь не надевалась год, значит, ею больше и не будут пользоваться.

Не стоит забывать и про рабочий стол, где могли скопиться ненужные бумаги, чеки или квитанции — их надо выбросить. Уделить внимание следует и холодильнику, в нём не должно быть старых продуктов. Кроме того, стоит посмотреть на лекарства и проверить их сроки годности. По мнению Савчук, когда человек выкидывает старые вещи, в его дом приходит совершенно другая энергия.