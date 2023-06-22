Приконченные током: Как получить с коммунальщиков деньги за сломанный холодильник или кондиционер Жильцы квартир начали успешно взыскивать с управляющих компаний деньги за испорченную бытовую технику. 21 июня, 23:44 Обложка © Shutterstock

Дорогая бытовая техника страдает от скачков напряжения, а управляющие компании добровольно компенсировать ущерб обычно не спешат. Однако в последнее время суды начали заставлять нерадивых коммунальщиков возмещать причинённый вред и выплачивать моральную компенсацию.

Скачок напряжения за десятки тысяч рублей

В подвале одного из многоквартирных домов в Приморском крае сгорел провод бытовой электросети с нейтральным значением напряжения, что привело к скачку напряжения, из-за которого в нескольких квартирах испортилась бытовая техника.

Жильцы обратились за компенсацией в свою управляющую компанию, но вместо выплат им заявили: "Забудьте, замучаетесь по судам ходить". С этим не согласилась хозяйка одной из пострадавших квартир, которая взыскала с УК ущерб за сгоревшие кондиционер и роутер. Всего по суду она получила от коммунальщиков порядка 40 тысяч рублей (определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции № 88 – 500/2023).

Похожий случай, который произошёл и с жительницей подмосковного Пушкина, обошёлся коммунальщикам в 157 тысяч рублей, из которых более 30 тысяч рублей — это потребительский штраф, а 10 тысяч рублей — компенсация морального вреда (решение Пушкинского городского суда дело 50RS0№83 ).

— Несмотря на обширную судебную практику, некоторые УК отказываются от добровольного возмещения ущерба, возникшего из-за скачка напряжения, хотя коммунальщики являются эксплуатантами всех сетей многоквартирного дома, а значит, несут за них полную ответственность, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

По его словам, чтобы не быть привлечёнными к ответу, УК просто не составляют акт об имевшем месте резком изменении напряжения — тогда доказать причинно-следственную связь между порчей дорогостоящей техники и скачком практически невозможно. Поэтому для пострадавших составление документа об аварии является залогом получения адекватной компенсации, уверен адвокат.

Как правильно подать жалобу

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Эксперты рассказывают, что в текущем году большие потребительские штрафы привели к тому, что недобросовестные коммунальщики, по вине которых возникают проблемы с электричеством, начали применять новую тактику, позволяющую им избежать выплат пострадавшим. Вместо того чтобы отказывать в составлении акта, хитрые УК отправляют обратившихся за компенсацией к энергосбытовой компании, мол, это они подают электричество, с ними и разбирайтесь.

При таком повороте они рассчитывают на то, что, пока пострадавший получит ответы из энергокомпании, пока обжалует их по надзорным ведомствам, уже истечёт срок исковой давности. Поэтому специалисты советуют в любом случае первую жалобу составлять в адрес своей управляйки и требовать от неё письменного ответа.

— Любая УК обязана поддерживать в исправном состоянии все системы электроснабжения жилого дома, а также устройства защитного отключения, которые способны предотвратить повреждения бытовых приборов, — поясняет генеральный директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин. — В тех случаях, когда причинён вред имуществу, именно управляющая компания должна предоставить доказательства, что наступление последствий произошло либо по вине энергосбытовой компании, либо по вине самого владельца квартиры. И в том и в другом случае составление акта является обязательным.

Как защитить свои интересы

Тем, кто пострадал от скачков напряжения и желает получить возмещение ущерба, желательно придерживаться определённых правил оформления документов.

Первое: если произошёл скачок напряжения и бытовая техника от этого испортилась, то следует вызвать представителя УК и аварийную бригаду из вашей энергосбытовой компании. Это нужно для фиксации факта электроаварии и составлении соответствующего акта, в котором обязательно следует указать точные дату, время и последствия произошедшего (у большинства аварийных бригад есть типовая форма).

Второе: нужно подать в обслуживающую ваш дом организацию (управляющую компанию, кооператив, товарищество собственников жилья) письменное обращение по вопросу проведения обследования и составления акта о причинении ущерба имуществу потребителя, посылать своё обращение лучше заказным письмом через Почту России.

Третье: не дожидаясь ответа от своей УК, надо предоставить вышедшую из строя технику в сервисный центр, который имеет лицензию на ремонт подобного рода аппаратуры. Там нужно получить заключение о том, что техника вышла из строя по причине скачка напряжения.

Если ремонт невозможен, то следует получить акт оценки, заказать его можно у независимых оценщиков. Они посчитают сумму ущерба исходя из стоимости утраченной техники с учётом износа.

Четвёртое: имея на руках все указанные документы, можно составлять официальную претензию в адрес своей УК, если та откажется добровольно возмещать ущерб, то получить компенсацию через суд шансы выше среднего. Вопрос регулируется в соответствии с Гражданским кодексом (стати 15, 1064, 290). Плюс в этом случае имеется право требования услуг надлежащего качества, гарантированных статьями 36, 161, 162 Жилищного кодекса, а также Правилами содержания общего имущества в МКД № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 170 и законом РФ № 2300 – 1 "О защите прав потребителей".

Авторы Михаил Краснов