Завещание не гарант: Кого могут лишить наследства и квартиры Почему при наличии завещания или дарственной родственники дарителей могут остаться без недвижимости и какие подводные камни нужно учесть, чтобы этого не произошло. 18 июня, 23:46 Юристы рассказали Лайфу, на что необходимо обращать внимание, чтобы имущество дарителей не досталось чужим людям © Freepik / drazenzigic

Большинство россиян уверены, что наличие завещания или договора дарения родственнику гарантирует безопасный переход прав на недвижимость, но оказывается, что это не так. Судебная практика текущего года показывает, что в случае интересов госорганов или третьих лиц такие документы оспариваются. Эксперты пояснили, на что надо обратить внимание при распоряжении своим имуществом, чтобы оно в результате не досталось чужим людям.

Когда завещание не даёт стопроцентной гарантии

Почему отказ от наследства не избавит от долгов родственника. Фото © Freepik

Составляя завещание, гражданин рассчитывает на то, что его воля, отражённая в нотариальном документе, будет исполнена и наследство достанется определённому человеку. Но, оказывается, так происходит не всегда. Об этом не знала москвичка, которая сильно болела и поэтому оформила завещание в пользу своей дочери, но не учла, что дедушка её ребёнка, с которым много лет никто не общался, ещё жив. А вот пожилой мужчина про имущество больной дочери вовсе не забыл и, как только её не стало, предъявил свои претензии на долю в оставшейся после неё квартире и сумме на банковских вкладах. И суд решил, что дедушка вопреки завещанию вполне может получить всё, на что он претендует (Мосгорсуд, дело № 33-10097/2023). Всё дело в том, что по закону дети, пенсионеры и даже предпенсионеры имеют гарантированную долю в имуществе своих близких родственников, о чём помнил дедушка, решивший, что внучке надо делиться.

— Правило об обязательной доле распространяется на всех формально нетрудоспособных, и оно действует вне зависимости от наличия завещания, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Закон действует, даже если родственники совместно не проживали или вообще не общались.

При этом эксперт отметил, что в данном случае суд может принять во внимание совместное проживание наследодателя и наследника по завещанию (если таковое удастся подтвердить) и не делить недвижимость на два разных объекта, однако, прежде чем квартира будет оформлена в собственность девушки, ей придётся выплатить своему дедушке половину от её стоимости.

Многие россияне знают о рисках завещания и поэтому нередко ещё при жизни оформляют в пользу наследника договор дарения своей недвижимости, но, оказывается, и этот ход ничего не гарантирует.

Как вместо наследства не "подарить" проблемы

Российский закон указывает на то, что дарение — это сделка по безвозмездной передаче чего-либо без других условий. И эксперты считают, что в этом и кроется проблема. Ведь любую сделку теоретически возможно оспорить, только сделать это можно ещё при жизни дарителя, что грозит потерей имущества либо, как и в случае с завещанием, раздроблением его на доли.

— Помимо того что даритель в любой момент может отменить своё решение о подарке, даже если состоялась госрегистрация перехода прав, такие сделки могут оспаривать не только наследники, но и, например, госорганы, — напоминает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Практика текущего года показывает, что чаще всего сделки дарения оспаривают налоговые органы и делают они это достаточно быстро. Как правило, Федеральная налоговая служба (ФНС) проявляет интерес к дарению между близкими родственниками, так как считает, что в ряде случаев под видом подарка происходит обычная купля-продажа недвижимости, но с минимизацией налогов для продавца, что противоречит закону. Также весьма внимательно изучают сделки по дарению недвижимости и в Росреестре, особенно в случаях дарения долей. Тут прежде всего проверяется, не пытаются ли участники сделки обойти преимущественное право покупки других совладельцев недвижимости.

— Кроме ФНС сделку дарения недвижимости всё чаще стали оспаривать кредиторы, — рассказывает Дмитрий Шагин. — Банки обращаются в суд с иском о том, что даритель хотел сохранить жильё в своём пользовании, либо передать родственникам и тем самым избежать его взыскания за долги, либо продать на сторону, использовав якобы дарение, а на самом деле утаив полученные за сделку деньги. При судебном разбирательстве по любому из этих оснований, скорее всего, на недвижимость будет наложен арест.

Почему отказ от наследства не избавляет от чужих долгов

По закону наследник, принимая наследство, принимает и долги завещателя. Поэтому нередко родственники умерших должников вообще не обращаются к нотариусу с заявлением о принятии наследства и не принимают от них никаких прижизненных подарков. Но, оказывается, и этот подход не даёт гарантий, что платить по чужому долгу не придётся. Заставить гасить задолженность другого человека может судебное решение.

Так произошло с жителем Иркутской области Николаем. Банк обратился в суд с иском о взыскании с него долга покойной жены, и это несмотря на то, что никакого наследственного дела у нотариуса не открывалось и никакого имущества жена ему не оставила. Однако кредитное учреждение посчитало, что покойная женщина имела право на долю в недвижимости мужа, хотя и никогда не была собственником этого имущества. За счёт этой возможной доли банк и вознамерился вернуть себе долг почти в 55 тысяч рублей.

Первоначально суд кредитору отказал, но кассационная инстанция требования банкиров поддержала, мотивировав своё определение тем, что покойная до даты смерти была зарегистрирована по одному адресу с супругом, а сама недвижимость хотя и была приобретена на имя Николая, но была совместной собственностью обоих супругов, так как покупалась в период брака. Таким образом, мужчину признали фактическим наследником и обязали выплатить кредит ( определение Восьмого КСОЮ по делу № 8Г-№88-2031/2023).

— Проживание по одному адресу с наследодателем, пользование его вещами после открытия наследства чаще всего являются достаточными основаниями для судов, чтобы констатировать фактическое принятие наследства. Само собой, при наличии долгов кредиторы предъявляют к фактическому наследнику требования об их погашении. В текущем году это очень распространённая практика, — разъясняет старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Безопасные варианты передачи имущества

На сегодняшний день правоприменители выделяют три возможных документа, которые, по сути, действуют как завещание, но предоставляют большую защиту, так как не подпадают под действие норм об обязательной доле, а оспорить сам факт их заключения чрезвычайно сложно.

Во-первых, это наследственный договор. Данная сделка заключается при жизни наследодателя и предполагает, что наследнику заранее известны все условия, которые будет необходимо выполнить для получения имущества. Этот перечень законом не ограничен. При этом наследодатель вправе расторгнуть такой договор в любое время в одностороннем порядке, а подписавший его наследник — только через суд. По факту наследственный договор — это некий вид завещания с условием.

Во-вторых, совместное завещание супругов. Это вариант сложного завещания. Он примечателен тем, что в этом документе, как правило, указывается фраза: "Остальные возможные наследники исключаются". От передачи обязательной доли напрямую это завещание не ограждает, но значительно усложняет жизнь претендентов на чужое имущество, так как им в суде придётся доказывать не только свою родственную связь, но и потенциальное право получить что-либо от наследодателя, который распорядился в пользу своего супруга.

А для одиноких людей вполне подойдёт соглашение с наследником в виде договора пожизненного содержания с иждивением. Эта форма предусмотрена в законодательстве давно, но сейчас она стала менее безопасной для обеих сторон, так как появилась практика, когда договор заключается с участием третьего лица — гаранта, который в дальнейшем будет наблюдать за исполнением соглашения.

Авторы Михаил Краснов