Врач составила топ-5 полезных напитков для лета, но даже с ними нельзя перебарщивать

Летом многие россияне утоляют жажду газировкой, квасом, соками. Однако не все эти напитки будут полезны в жару, да и в любое другое время года. Эндокринолог Зухра Павлова составила рейтинг самых полезных и самых вредных напитков, но прежде всего она подчеркнула, что простая вода всегда должна быть на первом месте.

Топ полезных напитков, по мнению эндокринолога Павловой:

Травяные чаи без сахара и мёда, можно с лимоном или кусочком имбиря. Отвар шиповника (заварить на ночь в термосе) без сахара. Заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикос) в небольшом количестве, "для запаха". Домашний морс без сахара (варить ягоды не более пяти минут, потом можно растолочь толкушкой). Компот из сухофруктов без сахара. Да, сухофрукты содержат немало фруктозы, а значит, и калорий. Но витаминов и минералов в них тоже немало. Компот хорошо пить в жару через 20–30 минут после обеда.

Но и с этими полезными напитками не стоит перебарщивать: врач рекомендует пить раз в день и не больше стакана. Однако вода всегда должна быть в приоритете, подчёркивает Павлова.

"Помните, что любая жидкость, которая содержит в себе какие-либо вещества, то есть сахар, соль, экстракты трав, только вытягивает воду из клеток. И таким образом усугубляется дефицит воды, необходимой организму", — добавила эндокринолог.

Топ вредных напитков, по мнению эндокринолога Павловой:

Газировка.

Молочные коктейли.

Пакетированные морсы, нектары.