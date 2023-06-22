Врач составила топ-5 полезных напитков для лета, но даже с ними нельзя перебарщивать
Эндокринолог Зухра Павлова советует утолять жажду в жару отваром шиповника
Летом многие россияне утоляют жажду газировкой, квасом, соками. Однако не все эти напитки будут полезны в жару, да и в любое другое время года. Эндокринолог Зухра Павлова составила рейтинг самых полезных и самых вредных напитков, но прежде всего она подчеркнула, что простая вода всегда должна быть на первом месте.
Топ полезных напитков, по мнению эндокринолога Павловой:
- Травяные чаи без сахара и мёда, можно с лимоном или кусочком имбиря.
- Отвар шиповника (заварить на ночь в термосе) без сахара.
- Заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикос) в небольшом количестве, "для запаха".
- Домашний морс без сахара (варить ягоды не более пяти минут, потом можно растолочь толкушкой).
- Компот из сухофруктов без сахара. Да, сухофрукты содержат немало фруктозы, а значит, и калорий. Но витаминов и минералов в них тоже немало. Компот хорошо пить в жару через 20–30 минут после обеда.
Но и с этими полезными напитками не стоит перебарщивать: врач рекомендует пить раз в день и не больше стакана. Однако вода всегда должна быть в приоритете, подчёркивает Павлова.
"Помните, что любая жидкость, которая содержит в себе какие-либо вещества, то есть сахар, соль, экстракты трав, только вытягивает воду из клеток. И таким образом усугубляется дефицит воды, необходимой организму", — добавила эндокринолог.
Топ вредных напитков, по мнению эндокринолога Павловой:
- Газировка.
- Молочные коктейли.
- Пакетированные морсы, нектары.
Употребление достаточного количества воды поможет избежать нарушения циркуляции крови, которое может вызвать головную боль. Однако при избыточном потреблении жидкости есть риск повышения артериального давления. Терапевт Татьяна Воробьёва назвала два болезненных сигнала от организма о том, что вы пьёте мало или много воды в день.
ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков