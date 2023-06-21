Названо 2 болезненных сигнала от организма о том, что вы пьёте мало или много воды в день
Терапевт Воробьёва рассказала, как избежать головной боли от обезвоживания
Употребление достаточного количества воды поможет избежать нарушения циркуляции крови, которое может вызвать головную боль. Однако при избыточном потреблении жидкости есть риск повышения артериального давления. В каких количествах нужно пить воду, рассказала РИАМО заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва.
"Рекомендуемый уровень жидкости — 60–70 мл на кг веса, но не более трёх литров. Предпочтение отдаётся чистой питьевой воде. Это поможет избежать головной боли при обезвоживании", — уточнила врач.
Из-за недостатка жидкости кровь становится более вязкой, из-за чего нарушается микроциркуляция, и на фоне обезвоживания появляется головная боль. По словам Воробьёвой, потребление жидкости менее 50 мл на кг веса пациента вызывает водный дефицит.
В то же время при избыточном потреблении жидкости возможно увеличение системного артериального давления и развитие головных болей на фоне уже повышенного давления, предупредила терапевт.
Ранее эндокринолог Павлова назвала неожиданные сигналы организма об обезвоживании. По словам врача, в первую очередь появляются отёки, также могут появиться ночные и дневные икроножные судороги.
ТАСС / Антон Новодережкин