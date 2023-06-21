Названо 2 болезненных сигнала от организма о том, что вы пьёте мало или много воды в день

Употребление достаточного количества воды поможет избежать нарушения циркуляции крови, которое может вызвать головную боль. Однако при избыточном потреблении жидкости есть риск повышения артериального давления. В каких количествах нужно пить воду, рассказала РИАМО заведующая отделением терапии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва.

"Рекомендуемый уровень жидкости — 60–70 мл на кг веса, но не более трёх литров. Предпочтение отдаётся чистой питьевой воде. Это поможет избежать головной боли при обезвоживании", — уточнила врач.

Из-за недостатка жидкости кровь становится более вязкой, из-за чего нарушается микроциркуляция, и на фоне обезвоживания появляется головная боль. По словам Воробьёвой, потребление жидкости менее 50 мл на кг веса пациента вызывает водный дефицит.

В то же время при избыточном потреблении жидкости возможно увеличение системного артериального давления и развитие головных болей на фоне уже повышенного давления, предупредила терапевт.