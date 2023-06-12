Назван простой способ снизить риск скачков давления летом

Летом можно избежать скачков артериального давления, если регулярно употреблять воду и не допускать обезвоживания организма, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в жаркую погоду нестабильные показатели могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.

"Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться её пить, даже когда человек вроде не чувствует жажды. Потому что она может быть запоздалой", — сказал специалист в беседе с "Москвой 24".

Вместе с тем медик обратил внимание на то, что лекарства для снижения давления из-за обезвоживания и жары могут действовать слишком ярко. В связи с этим гипертоникам следует проконсультироваться с лечащим врачом по поводу коррекции приёма препаратов на время летнего периода. А вот гипотоникам, как подчеркнул Гинзбург, повысить давление поможет что-нибудь солёное, а также тонизирующие напитки, например кофе или напиток из женьшеня.