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12 июня, 10:39

Назван простой способ снизить риск скачков давления летом

Диетолог Гинзбург: Употребление воды поможет летом избежать скачков давления

Летом можно избежать скачков артериального давления, если регулярно употреблять воду и не допускать обезвоживания организма, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в жаркую погоду нестабильные показатели могут наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников.

"Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться её пить, даже когда человек вроде не чувствует жажды. Потому что она может быть запоздалой", — сказал специалист в беседе с "Москвой 24".

Вместе с тем медик обратил внимание на то, что лекарства для снижения давления из-за обезвоживания и жары могут действовать слишком ярко. В связи с этим гипертоникам следует проконсультироваться с лечащим врачом по поводу коррекции приёма препаратов на время летнего периода. А вот гипотоникам, как подчеркнул Гинзбург, повысить давление поможет что-нибудь солёное, а также тонизирующие напитки, например кофе или напиток из женьшеня.

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Ранее эндокринолог Зухра Павлова пояснила, почему человек может мёрзнуть даже летом. В частности, по словам врача, это может сигнализировать об анемии и надпочечниковой недостаточности.

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Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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