Кардиолог назвала 5 продуктов, без которых не обойтись гипертонику

Правильная диета поможет в борьбе с высоким давлением, что не отменяет медикаментозного решения проблемы. Об этом Лайфу рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, отмечающийся 17 мая.

Она напомнила, что никогда не нужно пренебрегать лекарствами, которые помогают при артериальной гипертензии вернуть показатели в пределы нормы 120 на 80. Ведь высокое давление опасно и изменяет работу сердечно-сосудистой системы. Стенки артерий становятся жёсткими, нарушаются их функции. Поэтому без назначенных врачом медикаментов не обойтись, предупредила доктор.

"Всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендована DASH-диета. Это здоровый тип питания с пониженным содержанием соли. Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе", — продолжила Хачирова.

Чтобы максимально помочь вашему организму справляться с артериальной гипертензией, ваш рацион должен быть сбалансирован по всем группам нутриентов, но также быть источником калия, кальция и магния, уточнила она. Например, картофель, бананы, зелень помогут работе сердца.

Банан — это хороший источник калия, который также есть в запечённом картофеле. Ещё в последнем содержится магний, хорошо влияющий на сердечно-сосудистую систему. Большое количество калия есть и в свежей зелени, в зелёных листовых овощах. И, конечно, нельзя забывать про омегу-3 жирные кислоты, этим элементом богата рыба. Чем она жирнее, тем лучше.

"В неделю надо съедать не менее двух порций рыбы. При этом одна из этих порций должна быть жирной, то есть два дня в неделю вы едите рыбу, при этом в один раз — это действительно жирная морская рыба, второй раз это могут быть и другие сорта рыбы. Например, речная", — сказала собеседница Лайфа.

Также важно получать жирные ненасыщенные кислоты из растительных источников. Тут подойдут любые орехи, их нужно включить в ежедневный рацион. Но этот продукт калориен, поэтому не нужно съедать более 30 орешков в сутки. И, конечно, важна кисломолочная продукция из-за содержания в ней магния, а также фасоль, нут, крупы (особенно полезна гречка), бобовые.