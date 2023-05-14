Медик объяснила, почему желающим похудеть еду нужно немного недоваривать

Готовить еду лучше всего на низких температурах и сокращать время приготовления. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.

"Я часто рекомендую готовить на низких температурах (60–70 градусов — варка и 100–120 — тушение в духовке). И главное, сокращать время приготовления до минимального. Вы говорите: "Ведь получится альденте!" А я скажу: "Ну и прекрасно", — написала она в телеграм-канале.

Врач пояснила, что альденте лучше переваренного, поскольку это степень готовности, когда продукт почти готов, но до полной готовности не хватило буквально пары минут. Для усвоения такой пищи у организма уйдёт больше сил, а значит и калорий.

"А мы знаем, что важно тратить больше калорий и меньше запасать. Кстати, людям, снижающим вес, есть суп-пюре менее полезно, чем суп с варёными овощами в их изначальной форме. На жевание мы тоже затрачиваем калории!" — добавила Павлова.