Россиянам рассказали о плюсах и минусах популярной нынче диеты против гипертонии
Эндокринолог Павлова рекомендовала не отказываться от соли, но исключить соусы
Признанная американскими кардиологами полезной диета против гипертонии хороша, но недостаточно совершенна. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.
Она отметила, что в диете против гипертонии DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) собраны все принципы здорового питания, но они нуждаются в корректировке. Согласно этой системе, необходимо добавлять порцию любых овощей в обед и ужин, а вместо перекусов чипсами есть фрукты или сухофрукты. Специалист критически отнеслась к такой рекомендации.
"С овощами соглашусь, и в завтрак их добавлять тоже нужно. Но перекусывать всё же не рекомендую. Только в том случае, если между завтраком и обедом больше пяти часов. Тогда перекус должен быть, но обязательно с белком. Например, нежирный йогурт и фрукт. Или кусочек сыра и фрукт. Тогда это действительно будет полезно", — написала эксперт в телеграм-канале.
Диета против гипертонии также подразумевает сокращение потребления соли до трёх-четырёх граммов в день. Медик считает, что в этом нет необходимости, поскольку соль важна для водно-солевого баланса. Она отметила, что большая часть соли содержится в фастфуде, солёных закусках, ветчине и других подобных продуктах. Есть смысл отказаться от них и готовить самостоятельно.
Павлова полностью не согласна с тем, что вместо красного мяса лучше есть белое и рыбу. Она указала, что правильно приготовленное красное мясо очень полезно, его стоит употреблять один-два раза в неделю. Также она не согласна с рекомендацией заменять жирные молочные продукты на обезжиренные. По её словам, жирность в них должна составлять до 9%.
Авторы диеты рекомендуют уменьшать количество сливочного масла, заправок и маргарина в ежедневном рационе. По словам эндокринолога, количество соусов и маргарина нужно не сокращать, а совсем от них отказаться.
"А вот с уменьшением количества растительного масла согласна: несмотря на всю его пользу, оно очень калорийно, заливать им салаты не стоит", — указала специалист.
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