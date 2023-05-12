Россиянам рассказали о плюсах и минусах популярной нынче диеты против гипертонии

Признанная американскими кардиологами полезной диета против гипертонии хороша, но недостаточно совершенна. Об этом рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Она отметила, что в диете против гипертонии DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) собраны все принципы здорового питания, но они нуждаются в корректировке. Согласно этой системе, необходимо добавлять порцию любых овощей в обед и ужин, а вместо перекусов чипсами есть фрукты или сухофрукты. Специалист критически отнеслась к такой рекомендации.

"С овощами соглашусь, и в завтрак их добавлять тоже нужно. Но перекусывать всё же не рекомендую. Только в том случае, если между завтраком и обедом больше пяти часов. Тогда перекус должен быть, но обязательно с белком. Например, нежирный йогурт и фрукт. Или кусочек сыра и фрукт. Тогда это действительно будет полезно", — написала эксперт в телеграм-канале.

Диета против гипертонии также подразумевает сокращение потребления соли до трёх-четырёх граммов в день. Медик считает, что в этом нет необходимости, поскольку соль важна для водно-солевого баланса. Она отметила, что большая часть соли содержится в фастфуде, солёных закусках, ветчине и других подобных продуктах. Есть смысл отказаться от них и готовить самостоятельно.

Павлова полностью не согласна с тем, что вместо красного мяса лучше есть белое и рыбу. Она указала, что правильно приготовленное красное мясо очень полезно, его стоит употреблять один-два раза в неделю. Также она не согласна с рекомендацией заменять жирные молочные продукты на обезжиренные. По её словам, жирность в них должна составлять до 9%.

Авторы диеты рекомендуют уменьшать количество сливочного масла, заправок и маргарина в ежедневном рационе. По словам эндокринолога, количество соусов и маргарина нужно не сокращать, а совсем от них отказаться.

"А вот с уменьшением количества растительного масла согласна: несмотря на всю его пользу, оно очень калорийно, заливать им салаты не стоит", — указала специалист.