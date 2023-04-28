Врач рассказала, можно ли похудеть к лету за месяц

Жёсткие диеты или голодание не помогут похудеть к лету за один месяц. Почему такой радикальный подход обречён на провал и сколько килограммов можно терять в неделю, рассказала "Газете.ru" кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Похудеть без вреда для здоровья можно, если сбрасывать полкило-килограмм в неделю или два-четыре килограмма в месяц. Организму нужно время на адаптацию, а ещё так снижается риск того, что сброшенный вес вернётся.

"Здоровое похудение предполагает медленную потерю веса. Жёсткие ограничивающие диеты могут порадовать быстрым снижением веса, но нужно понимать, что долгосрочного эффекта от них не будет, зато масса побочных: от потери мышечной массы и нехватки витаминов и минералов до хронической усталости", — рассказала врач.

Единственную действующую диету ещё не придумали, и врачи пока рекомендуют придерживаться дефицита калорий (потреблять примерно на 500 ккал меньше, чем обычно). Для этого достаточно убрать из рациона фастфуд, сладкое, газировку и спиртное.

Так, пачку печенья для перекуса можно заменить на яблоко или морковь. Для лучшего эффекта подключите физическую активность — два с половиной часа умеренной аэробной нагрузки в неделю будет достаточно. Если все правила соблюдаются, а вес не уходит, стоит проверить здоровье. В этом вопросе помогут диетолог, эндокринолог или психотерапевт, уточнила Кашух.