Названы любимые у россиян советы блогеров по похудению

Блоги о питании перспективны, так как эта тема всегда востребована. Многие интересуются вопросами здорового питания, странички нутрициологов стремительно набирают популярность. Однако информацию о трендах питания в блогах необходимо проверять на достоверность и придерживаться только определённых рекомендаций. Такой совет дал читателям Лайфа автор видеороликов о питании и нутрициологии на платформе "VK-клипы" Павел Корпачёв.

По его словам, большинство фитнес-экспертов, нутрициологов, диетологов и даже медицинских работников ведут блоги, чтобы делиться экспертным мнением и давать рекомендации о здоровом питании, похудении, профилактике заболеваний. Правда, помимо ценности, которые несут эти видео, у них есть и "подводные камни", считает эксперт. По его словам, нужно избегать специалистов, которые обещают быстрый результат при минимальных усилиях. Корпачёв подчеркнул, что не бывает секретного упражнения или особого продукта, которые помогли бы человеку быстро похудеть.

Эксперт посоветовал перепроверять полученную информацию в нескольких источниках, а доверять тем специалистам, которые дают ссылки на научные исследования по обсуждаемой ими теме. Собеседник Лайфа назвал самые популярные у россиян тренды, касающиеся питания.

"Самый популярный тренд питания, который был, есть и будет, — это похудение. Люди хотят выглядеть подтянуто в отпуске или на фотографиях в социальных сетях, поэтому всегда будут интересоваться информацией об улучшении своего внешнего вида", — отметил Павел Корпачёв.

Более узконаправленными темами, по словам эксперта, интересуются люди постарше. Речь идёт о здоровье сердца, печени, почек и других жизненно важных органов. Такие люди хотят знать, как на самочувствие влияют продукты питания, макро- и микронутриенты, а также оздоровительная физическая культура.

"Есть несколько тенденций, на которые стоит обратить внимание. Например, это диеты на растительной основе, которые стали популярными благодаря своей потенциальной пользе для здоровья и положительному воздействию на окружающую среду. Люди включают в свой рацион больше растительных продуктов: овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена", — сказал Корпачёв.

Также он упомянул тенденцию на персонализированное питание, то есть на адаптацию диетических рекомендаций к уникальным генетическим, метаболическим факторам и образу жизни человека. Ссылаясь на исследования, эксперт заявил, что здоровье нашего кишечного микробиома способно влиять на общее состояние здоровья и самочувствие. Популярным способом поддерживать здоровье кишечника является приём пробиотиков, пребиотиков и ферментированных продуктов. Также растёт интерес к рациональному и этичному выбору продуктов питания, в том числе к сокращению потребления продуктов животного происхождения.

"Единственный тренд, к которому я бы всем посоветовал прислушиваться и применять в жизни, — это тренд на разнообразное и сбалансированное питание. Оно должно включать в себя преимущественно натуральные, не обработанные промышленно продукты, которые не успели напичкать добавками", — заключил Корпачёв.