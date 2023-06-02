Эндокринолог назвала неожиданные сигналы организма об обезвоживании

Вода — важнейшее лекарство для организма, ведь когда её достаточно, то и человеку хорошо, но при дефиците начинаются проблемы. Причём сухость во рту — лишь первый признак того, что нужно больше пить. Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в телеграм-канале, подчеркнув, что в сутки человеку требуется не менее 30 миллилитров воды на один килограмм веса.

При обезвоживании в первую очередь появляются отёки. Так организм запасает небольшие миллилитры, что у него есть. Павлова отметила, что речь идёт о тех отёках, которые появляются время от времени, а если они мучают постоянно, то есть проблемы с сердечно-сосудистой, мочевыделительной или эндокринной системами, поэтому нужно срочно бежать к врачу. Обезвоживание также приводит к ночным и дневным икроножным судорогам.

Другой сигнал о дефиците воды — сухость в глазах, носу, горле и интимных местах. Может появиться ноющая боль в голове. По словам эндокринолога, часто бывает достаточно выпить стакан воды, чтобы избавиться от тяжести. А ещё при обезвоживании скрипят суставы.

"Суставная сумка наполнена водой (вернее, специальной жидкостью). Если её мало, сумка "пересыхает", суставы начинают тереться друг о друга и скрипеть. Кстати, межпозвонковые диски тоже почти на 80% состоят из воды", — объяснила Павлова.

Ещё один признак дефицита воды в организме — голод, за которым скрывается часто жажда. По словам врача, попить тоже можно, если "во внеурочное время сосёт под ложечкой".