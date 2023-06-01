Эндокринолог предупредила любителей молока о риске заработать рак

Чрезмерное употребление молока может привести к развитию рака кишечника. Об этом заявила эндокринолог Тульской областной клинической больницы №2 им. Л.Н. Толстого Елена Медведева.

"Было большое количество исследований, и, как оказалось, избыточное употребление именно молока, не молочных продуктов, а цельного молока, может привести к онкологии кишечника и предстательной железы у мужчин", — отметила она в беседе с "Тульской службой новостей".

По словам врача, молоко не принесёт никакого вреда, если знать особенности организма и норму употребления.

"Министерство здравоохранения РФ настаивает на том, что максимальная дозировка молочных продуктов в день — это 500 миллилитров или около 500 грамм. Два стакана в сутки может составлять молоко, в остальном это должны быть кисломолочные продукты", — добавила Медведева.

Эндокринолог напомнила, что молоко содержит витамины группы B. Медведева опровергла миф, что вместе с ним из организма вымывается необходимый кальций.