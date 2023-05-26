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26 мая, 02:59

"Поможет молоко": Стоматолог объяснил, как спасти выбитый зуб ребёнка

Стоматолог Тимофеев: Чтобы спасти выбитый зуб, нужно положить его в молоко

С приходом тёплого сезона каждый день к стоматологам обращаются пациенты по поводу травм зубов, в целом их количество возрастает на 20–25%. Об алгоритме действия в случае травмы "Газете.Ru" рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети стоматологий Dental Way Дмитрий Тимофеев.

Он подчеркнул, что в данном случае важно исключить сотрясение мозга, что нередко бывает у детей при падении с велосипеда или ударе качелями. Далее следует обратиться к стоматологу.

"При травме молочного зуба, когда он вколочен в десну, подвижен, изменил своё положение и при этом кровоточит, важно не пытаться самостоятельно вернуть его в изначальное положение, а скорее попасть на приём к врачу", — объяснил доктор, обнадёжив, что с большой долей вероятности зуб будет сохранён.

По словам медика, даже если зуб полностью выбит, его можно спасти. Для этого необходимо взять его и, не трогая корневую часть, промыть под водой и опустить в молоко. Если успеть к стоматологу в течение часа, то он сможет поставить зуб на место, предупредил врач.

Если зуб ломается при ударе, тогда для обращения к врачу есть 24 часа. Тимофеев советует найти зубной осколок, положить его в молоко, чтобы в тканях не развивались бактерии, и как можно скорее посетить стоматолога.

В заключение врач рекомендовал приучить ребёнка использовать защитный шлем, капы, а также научить его группироваться при падении. Всё это поможет уменьшить риск травмы.

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Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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