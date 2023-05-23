Москвич сломал зуб об камень в чизбургере и засудил "Бургер кинг"

Житель Москвы выиграл суд против сети общественного питания "Бургер кинг" и получил 60 тысяч рублей за сломанный зуб из-за попавшего в чизбургер камушка. Об этом пишет Mash.

Летом 2020 года Иван заехал в одно из столичных заведений. Однако обед не задался, потому что, надкусив булку, он почувствовал, что часть зуба отломилась, а из начинки выпал небольшой камень. Мужчина тут же обратился к менеджеру, но тот пожал плечами и предложил подать письменную жалобу.

Переписка с общепитом ни к чему не привела. Тогда потерпевший обратился в Роспотребнадзор, а затем дошёл и до суда. В иске он потребовал 75 тысяч за лечение зуба, 30 тысяч в качестве неустойки, 300 тысяч за моральный ущерб и 12 тысяч на понесённые юридические расходы. Суд присудил пострадавшему только 60 тысяч рублей, однако он намерен попытаться стрясти с "Бургер кинга" ещё 300 тысяч.