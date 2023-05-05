Москвичка засудила "Вкусно — и точка" за травму трёхлетней давности в McDonald’s

Москвичка отсудила у сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" 30 тысяч рублей за травму головы после падения на неё металлической конструкции. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Савёловского районного суда Марию Михайлову.

В исковом заявлении пострадавшая указала, что получила черепно-мозговую травму 7 октября 2020 года в заведении McDonald’s на Волоколамском шоссе, когда на неё упала незакреплённая металлическая конструкция в зале обслуживания клиентов. Она требовала восемь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить затраты на санаторно-курортное лечение (32 тысячи 159 рублей ежемесячно) и устранение последствий вреда (98 тысяч рублей ежегодно).