Пэлтроу выиграла суд по делу о наезде на пенсионера на лыжном склоне, отсудив доллар
Актриса Гвинет Пэлтроу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gwynethpaltrow
Суд штата Юта вынес вердикт по делу о лыжной аварии с участием голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и пожилого мужчины Терри Сандерсона. Знаменитость утверждала, что именно пенсионер врезался в неё, но тот заявлял обратное и требовал с нее огромную сумму денег. Об этом пишет издание Variety.
В итоге суд встал на сторону актрисы и оправдал её. Она получила один доллар, который был запрошен в её встречном иске.
Напомним, инцидент на курорте Deer Valley произошёл в 2016 году. Терри Сандерсон заявил, что Гвинет Пэлтроу столкнулась с ним во время катания на лыжах. По словам мужчины, в результате он получил перелом четырёх рёбер и сотрясение мозга, после чего запросил у актрисы 300 тысяч долларов . В ответ она подала встречный иск на один доллар и оплату адвоката. Недавно она обвинила пенсионера в домогательствах.