Пэлтроу выиграла суд по делу о наезде на пенсионера на лыжном склоне, отсудив доллар

Суд штата Юта вынес вердикт по делу о лыжной аварии с участием голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и пожилого мужчины Терри Сандерсона. Знаменитость утверждала, что именно пенсионер врезался в неё, но тот заявлял обратное и требовал с нее огромную сумму денег. Об этом пишет издание Variety.

В итоге суд встал на сторону актрисы и оправдал её. Она получила один доллар, который был запрошен в её встречном иске.