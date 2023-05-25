Россиянам объяснили, как не дать зубам "поехать" после снятия брекетов
Врач Каркусова: После снятия брекетов сохранить зубы ровными помогут ретейнеры
После снятия брекетов зубы надо стабилизировать, чтобы они не "поехали", а помогут в этом ретейнеры и капы. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова.
"После снятия брекетов понадобятся ретейнеры и капы. Первые стабилизируют зубы в переднем отделе, а вторые — от первого до последнего в зубном ряду. Поэтому врачи рекомендуют двойную ретенцию", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам стоматолога, зубы могут "поехать" только при врачебной ошибке или при несоблюдении режима ношения этих конструкций.
Ранее хирург Иван Шпицер заявил, что неправильный прикус приводит к деформации позвоночника. Врач также отметил, что процесс роста челюстей запускается с момента прорезывания первого зуба.
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