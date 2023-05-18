Терапевт рассказала, кому не следует пить минералку

Многие пьют минеральную воду, когда хотят утолить жажду, и даже не подозревают о противопоказаниях. Потребление этого напитка может спровоцировать заболевания почек и сердца. Об этом заявила терапевт, главный врач сети клиник "Твой доктор" Татьяна Романенко.

"Любую лечебно-столовую и лечебную минеральную воду можно пить только по назначению врача. Газированный напиток запрещён при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Потребление минералки по собственному желанию может спровоцировать образование камней, повышенное артериальное давление, отёки", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Романенко добавила, что врач должен определить дозировку минеральной воды и время её приема. Кроме того, стоит обращать внимание на состав. Так, минералка с магнием помогает при стрессе и запорах, а хлоросодержащая вода — при болезнях кишечника.