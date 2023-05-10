Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 14:48

Ляйсан Утяшева посоветовала пить "воду Сасси" для идеальной фигуры

Ляйсан Утяшева рассказала о напитке из мяты и огурцов, помогающем похудеть

<p>Ляйсан Утяшева. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cxt7lvPGexs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Ляйсан Утяшева</a></p>

Ляйсан Утяшева. Обложка © YouTube / Ляйсан Утяшева

Сбросить вес и убрать животик поможет напиток на основе мяты и лимона — "вода Сасси", рассказала гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она напомнила, что диетолог Синтия Сасс придумала этот рецепт для желающих привести себя в форму.

"Рецепт "воды Сасси" максимально простой: в кувшин нужно положить мяту, имбирь, лимон и огурец и слегка перемять деревянной ложечкой. Получившуюся смесь залить холодной водой, накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Утром напиток готов", написала Утяшева в телеграм-канале.

По её словам, напиток не нужно воспринимать как панацею от ожирения, но вот снять отёчность, нормализовать обмен веществ, очистить организм и снизить аппетит он точно поможет. Употреблять "воду Сасси" нужно на протяжении двух-трёх недель, после чего сделать перерыв примерно на такой же срок.

5 утренних привычек, которые кому угодно помогут быстро и без труда похудеть

5 утренних привычек, которые кому угодно помогут быстро и без труда похудеть

Ранее Лайф писал, что овощи — хороший источник клетчатки, антиоксидантов, минералов и витаминов. Они помогают не только укрепить здоровье, но и нормализовать обмен веществ, а также похудеть.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ляйсан Утяшева
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров