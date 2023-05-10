Ляйсан Утяшева посоветовала пить "воду Сасси" для идеальной фигуры

Сбросить вес и убрать животик поможет напиток на основе мяты и лимона — "вода Сасси", рассказала гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Она напомнила, что диетолог Синтия Сасс придумала этот рецепт для желающих привести себя в форму.

"Рецепт "воды Сасси" максимально простой: в кувшин нужно положить мяту, имбирь, лимон и огурец и слегка перемять деревянной ложечкой. Получившуюся смесь залить холодной водой, накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Утром напиток готов", — написала Утяшева в телеграм-канале.

По её словам, напиток не нужно воспринимать как панацею от ожирения, но вот снять отёчность, нормализовать обмен веществ, очистить организм и снизить аппетит он точно поможет. Употреблять "воду Сасси" нужно на протяжении двух-трёх недель, после чего сделать перерыв примерно на такой же срок.